Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadeleye hazır
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Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadeleye hazır

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadeleye hazır
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC), Mozambik'in kuzeyindeki Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadeleye hazır olduğunu söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC), Mozambik'in kuzeyindeki Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadeleye hazır olduğunu söyledi.

Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Güney Afrika ülke liderlerinin Mozambik'teki gelişmelerle yakından ilgilendiğini belirtti.

Mozambik'te yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine sıçramasından endişe duyduklarını dile getiren Ramaphosa, SADC'nin, Mozambik'in ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bölgeye teknik uzmanlar gönderdiğini ve SADC'ın Mozambik'in kuzeyinde istikrarsızlık oluşturan Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadeleye hazır olduğunu kaydetti.

Ramaphosa, Mozambik'teki çatışmalara müdahale için hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Topluluk üyesi 16 Güney Afrika ülkesinin lideri, bölge güvenliğini de etkileyen Mozambik'teki Ensar'ul Sunna örgütüne karşı ortak bir adım atılması noktasında anlaşma sağlamıştı.

SADC Genel Sekreteri Stergomena Lawrence Tax, 20 Haziran'da Maputo'da terörle mücadele konusunda bir zirve daha yapılacağını bildirmişti.???????

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı 60 bini geçti.

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu, yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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