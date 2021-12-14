Güney Afrika, İsrail'i Filistin'deki işgale "koşulsuz" son vermeye çağırdı - Haberler
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Güney Afrika, İsrail'i Filistin'deki işgale "koşulsuz" son vermeye çağırdı

Güney Afrika, İsrail'i Filistin'deki işgale
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika hükümeti, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın tesis edilmesi için İsrail'e, Filistin topraklarındaki işgaline son verme çağrısında bulundu.

Güney Afrika hükümeti, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın tesis edilmesi için İsrail'e, Filistin topraklarındaki işgaline son verme çağrısında bulundu.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, yıl sonu münasebetiyle basına yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamanın tek yolu, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini ve devam eden Gazze ablukasını sona erdirmek için kapsamlı ve koşulsuz müzakere edilmiş bir anlaşmaya varmaktır." dedi.

Bakan Pandor, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddetin, Afrika Birliği'nin bu ülkeye gözlemci statüsü verme kararını "açıklanamaz" hale getirdiğini belirtti.

İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği "haksız eylemlerin" Afrika Birliği'nin tüzüğünde yer alan bir suç olduğunu hatırlatan Pandor, "Devlet başkanlarının İsrail'in gözlemci üyelik statüsünü görüşeceği Afrika Birliği 35. Olağan Zirvesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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