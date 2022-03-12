'Güney Afrika ile yeni ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz'

ANTALYA Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Ebubekir Salim, "Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere toplamda 2 bin 500 kişi katılıyor. ADF'de Afrika ülkeleri de üst düzeyde temsil ediliyor. Katılımcılar arasında yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor, ADF'de dışişleri bakanları düzeyinde ticari ve siyasi görüşmeler yapıyor.

Koronavirüs sürecinde siyasi ve ticari seyahatlerin çok azaldığını söyleyen Salim, "Bu programdan sonra cumhurbaşkanları seviyesinde yeni bir buluşma, bunun ötesinde bizlerin organizasyonuyla gerçekleşecek ticari ziyaretler olmasını istiyoruz. Ticarette siyaset gibi ziyaret etmeden, konuşmadan, tanışmadan yatırım ve ticaret yapılmıyor. Bu görüşmeler sonrasında 2022 ve 2023 yılının hem ticari hem siyasi çok sık ziyaretlerle yeni bir adımın başlamasını ümit ediyoruz" diye konuştu.