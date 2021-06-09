Güney Afrika ile Namibya uluslararası toplumu Filistin için harekete çağırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Namibya, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye davet etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Namibya, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye davet etti.

Güney Afrika, Namibya ve Filistin iş birliğinde,"Kendi kaderini tayin etme ve ayrımcılıktan kaçınma prensiplerinin desteklenmesinin önemi - Filistin halkı için adalet" başlıklı çevrim içi etkinlik düzenlendi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanı Naledi Pandor, etkinliğin açılış konuşmasında, Güney Afrika'nın İsrail tarafından Filistinlilere karşı uygulanan vahşeti, şiddetle kınadığını ifade etti.

Bakan Pandor, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, "Birçoğumuzun hafife aldığı en temel özgürlükler, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler için mevcut değil." dedi.

Filistinlilerin toprak ve yerleşim yerlerinin, İsrail tarafından düzenli olarak gasbedilmeye çalışıldığını hatırlatan Pandor, bu durumun Güney Afrika'da 1948-1994 yılları arasındaki apartheid rejiminin ırkçı uygulamalarıyla benzerlikler taşıdığını belirtti.

Pondor, "Güney Afrika, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletleri (BM), Filistin halkının haklarının korunmasını sağlamaya çağırıyor." dedi.

Filistin halkının maruz kaldığı insan hakları ihlallerini vurgulamanın yetersiz olduğunu ifade eden Pandor, devletlerin ve sivil toplumun konuya ilişkin somut adımlar geliştirmesi gerektiğini bildirdi.

Namibya Başbakan Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah da Filistin'de yaşananların çözümsüz bırakılamayacağına değinerek, uluslararası toplumu çözüme yönelik girişimlerde bulunmaya davet etti.

İsrail tarafından Filistin'de işlenen insanlık dışı suçların aydınlatılmasının önemine vurgu yapan Ndaitwah, bu suçlar hakkında ciddi bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik