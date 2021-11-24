Güney Afrika ile Kenya, hava taşımacılığı alanında stratejik ortaklık kurdu

Güney Afrika Havayolları ile Kenya Havayolları, kıtadaki hava taşımacılığını güçlendirmek üzere Afrika genelinde faaliyet gösterecek bir hava yolları grubu kurmak için stratejik ortaklık kurdu.

İki firma arasındaki stratejik ortaklık anlaşması, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, Güney Afrika'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşme sırasında imzalandı.

Güney Afrika Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı John Lamola, Johannesburg ve Nairobi'nin çekim merkezi olma özelliklerinden yararlanarak Afrika'daki en büyük hava taşımacılığı bağlantısını oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Lamola, ortaklığın, Güney Afrika ile Kenya arasındaki turizmi de geliştireceğini aktardı.

Kenya Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Michael Joseph de ortaklığın, Doğu ve Güney Afrika ülkeleri arasındaki seyahati kolaylaştırarak Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi vizyonuna katkıda bulunacağını söyledi.

Joseph, bu ortaklığın iki hava yolunun finansal sürdürülebilirliğini artıracağına işaret ederek bu sayede müşterilerin hem yolcu hem de kargo uçuşları için daha rekabetçi fiyat teklifinden faydalanabileceğini belirtti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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