Güney Afrika ile Fildişi Sahili arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı - Haberler
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Güney Afrika ile Fildişi Sahili arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika ile Fildişi Sahili arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Batı Afrika gezisi kapsamında ziyarette bulunduğu Fildişi Sahili'nin Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile bir araya geldi.

Abidjan'da düzenlenen törenle, iki ülke arasında savunma, tarım, hava taşımacılığı, gençlik, enerji, jeoloji, maden ve metalurji alanlarında 10 anlaşma imzalandı.

Ramaphosa burada yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi reformu dahil küresel konularda ortak hareket etme konusunda Ouattara ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ramaphosa, bu ziyaretin iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımında "tarihi" bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Kovid-19'un omicron varyantı sonrası Afrika ülkelerine getirilen seyahat kısıtlamalarına da değinen Ramaphosa, bu konuda gösterdikleri dayanışma nedeniyle Cumhurbaşkanı Ouattara'ya teşekkür etti.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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