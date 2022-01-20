Güney Afrika hükümetinden yabancı işçi sayısını araştıran muhalefet partisi EFF'ye tepki

Güney Afrika Çalışma Bakanlığı, muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema'nın, yabancı işçi oranlarını öğrenmek için yerel işletmelere yaptığı ziyaretlere tepki gösterdi.

Güney Afrika Çalışma Bakanlığı, muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema'nın, yabancı işçi oranlarını öğrenmek için yerel işletmelere yaptığı ziyaretlere tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, istihdam statüleri yasal olduğu sürece tüm çalışanların, uyruklarına bakılmaksızın yasalar tarafından korunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Malema ve taraftarlarının yaptığı bu ziyarete ilişkin, "Hukukun çiğnenmesi pahasına, yasaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol edilmeye çalışılamaz." ifadesi kullanıldı.

Malema, dün kalabalık bir grup parti üyesiyle, Güney Afrikalı işletmelerde çalıştırılan yabancı işçi sayısını tespit etmek için Johannesburg kentindeki bir alışveriş merkezini ziyaret etmişti.

EFF lideri, bu ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında, işletmelerde çoğunlukla Güney Afrikalı işçilerin çalıştırılıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişti.