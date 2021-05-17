Güney Afrika hükümeti ülkedeki en kapsamlı Kovid-19 aşılama çalışmasını başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika hükümeti ülkedeki en kapsamlı Kovid-19 aşılama çalışmasını başlattı

Güney Afrika hükümeti ülkedeki en kapsamlı Kovid-19 aşılama çalışmasını başlattı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, haziran sonuna kadar 5 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, haziran sonuna kadar 5 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla hayata geçirilen ikinci kademe Kovid-19 aşılama çalışmalarının, 65 yaş ve üstü kişilerle sağlık çalışanları dahil yüksek risk altındakileri kapsayacağını bildirdi.

Söz konusu kampanyanın, ülke tarihinin en kapsamlı aşılama çalışması olduğu belirtildi.

Bakan Mkhize, Kovid-19 aşılama çalışmalarının birinci aşamasında planlanan 500 bin sağlık çalışanından 478 binine aşı uygulandığını aktardı.

Sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Mkhize, gelecek hafta ülke çapında 1,2 milyon sağlık çalışanın aşılanmış olacağını kaydetti.

Mkhize, haziran sonuna kadar 4,5 milyon doz Pfizer/BionTech aşısı ile 2 milyon doz Johnson&Johnson aşısını tedarik etmeyi planladıklarını belirterek, "Aşı tedarikinin öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi halinde, 5 milyon kişinin haziran sonuna kadar aşılanması hedefleniyor." dedi.

Zweli Mkhize, şu ana kadar 65 yaş ve üstü 1,2 milyondan fazla Güney Afrikalının aşı için kayıt yaptırdığını, henüz kayıt yaptıramayanlarla iletişime geçmek için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Güney Afrika'da ikinci kademe aşı uygulamaları 83'ü kamuya, 4'ü özel sektöre ait toplam 87 tesiste gerçekleştirilecek.

Güney Afrika'da son 24 saatte 2 bin 585 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 613 bin 728'e yükseldi.

Son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 210'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Erdoğan: 'Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181...
Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181...
Sanofi ve GSK'nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
Sanofi ve GSK'nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Burak Sergen Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika hükümeti ülkedeki en kapsamlı Kovid-19 aşılama çalışmasını başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 19:50:18. #1.11#

title