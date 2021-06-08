Güney Afrika, haziranda yaklaşık 500 bin eğitim çalışanını aşılamayı planlıyor
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Güney Afrika, haziranda yaklaşık 500 bin eğitim çalışanını aşılamayı planlıyor

Güney Afrika, haziranda yaklaşık 500 bin eğitim çalışanını aşılamayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık yaşandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, haziranda 500 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacağı bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık yaşandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, haziranda 500 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacağı bildirildi.

Ulusal basın kuruluşu Business Insider SA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Nicholas Crisp, ay sonuna kadar öğretmenler dahil yaklaşık yarım milyon eğitim personeline an az ilk doz aşıları uygulamayı planladıklarını belirtti.

Crisp, çalışmalarının eğitim çalışanlarına mahsus aşılama merkezlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ülke genelinde eğitime temmuz ayında geri dönülmesinin planlandığını aktaran Crisp, aşılanan eğitim çalışanlarının da temmuz sonuna kadar bağışıklık geliştirmiş olacağını belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar en az bir doz aşı olmuş kişi sayısı 1 milyonu geçti.

Güney Afrika'da Kovid-19

Ülkede son haftalarda Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış dikkati çekiyor.

Güney Afrika hükümeti artan vakalardan dolayı geçen hafta ek tedbirleri uygulamaya koymuştu.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 696 bin 564 vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 56 bin 974'e ulaştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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