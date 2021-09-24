Güney Afrika Havayolları uçuşlarını yeniden başlattı - Haberler
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Güney Afrika Havayolları uçuşlarını yeniden başlattı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika Havayolları uçuşlarını yeniden başlattı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal hava taşımacılığı şirketi Güney Afrika Havayolları (SAA), yaşadığı mali kriz nedeniyle geçen yıl durduğu uçuşlarını yeniden başlattı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal hava taşımacılığı şirketi Güney Afrika Havayolları (SAA), yaşadığı mali kriz nedeniyle geçen yıl durduğu uçuşlarını yeniden başlattı.

SAA, bir yılı aşkın süreden sonra ilk uçuşunu Johannesburg O.R. Tambo Havalimanı'ndan Cape Town Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdi.

SAA Üst Yöneticisi ( Ceo ) Thomas Kgokolo, yaptığı açıklamada, gökyüzüne dönüş sürecinin kolay olmadığını belirterek, tüm rotalarda uçuşları tekrar başlatmanın zaman alacağını kaydetti.

Güney Afrika Havayolları, ilk aşamada Johannesburg merkezli olmak üzere iç hatlarda sadece Cape Town'a, dış hatlarda ise Akra, Kinşasa, Harare, Lusaka ve Maputo'ya uçuş gerçekleştirecek.

Afrika'nın en büyük hava yolu firmalarından biri olan Güney Afrika Havayolları, uzun bir iflas sürecinin ardından Mayıs 2020'de faaliyetlerini durdurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mali kurtarma girişimleri çıkmaza giren firmanın hisselerinin yüzde 51'lik kısmı, hükümet tarafından bu yılın haziran ayında "Takatso" isimli ticari konsorsiyuma devredildi.

SAA, Türk Hava Yolları'nın da mensubu bulunduğu hava taşımacılığı topluluğu Star Alliance üyesi ilk Afrikalı hava yolu firması olma özelliği taşıyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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