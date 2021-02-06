Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'dan Afrika ekonomileri için imtiyazlı kredilere erişimin önemine vurgu

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı olumsuz etkiden kurtulma planları için imtiyazlı kredilere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ramaphosa, 34. Afrika Birliği (AfB) Liderler Zirvesinde yaptığı konuşmada, salgının kıta ekonomilerinde yarattığı olumsuz etkinin giderilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için daha fazla finansal kaynak tahsis etmesi gerektiğine işaret eden Ramaphosa, "İmtiyazlı kredilere erişim, ülkelerimiz ekonomilerini yeniden inşa ederken hayati öneme sahip olacaktır." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, "IMF'in Özel Çekme Haklarını gelişmekte olan ülkelerin lehine yeniden düzenleyerek yeni kaynak aktarımı sağlaması, gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ekonomiler arasındaki mali teşvik tedbirlerindeki göze çarpan eşitsizlikleri giderecektir." dedi.

Kovid-19 salgının Afrika ekonomilerine etkileri

Kovid-19 vaka sayısının 3 milyon 662 bini geçtiği kıtada, bugüne kadar 94 bin 336 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgın dünya genelinde olduğu gibi Afrika ekonomilerini de olumsuz etkilerken birçok Afrika ülkesinin istikrarsız borç yükünün daha da kötüleşmesine yol açtı.

Dünya Bankasının konuya ilişkin raporuna göre, kıtanın en büyük ekonomileri Güney Afrika ve Nijerya'da 2020 yılında üretimde keskin bir düşüş yaşandı, tarımsal büyüme yavaşladı.

Sahra altı ülkelerinin ekonomilerinde aynı dönemde yüzde 3,7'lik küçülme yaşanırken bölgede on milyonlarca insanın hayat standardı aşırı yoksulluk seviyesine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik