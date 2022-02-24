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Güney Afrika'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı

AA, Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna-Rusya krizinde tarafları itidalli adımlar atmaya ve gerginliği azaltmaya çağırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna- Rusya krizinde tarafları itidalli adımlar atmaya ve gerginliği azaltmaya çağırdı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizinde tüm tarafları diplomasiye daha fazla çaba göstermeye, gerilimi düşürmeye ve silahlı çatışmayı önlemeye yardımcı olacak çözüm bulmaya davet etti.

Pandor, bölgedeki krizin daha da kötüye gitmesi durumunda, bölgesel ve küresel sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, "Tarafların müzakere edilen bir sonuçtan kazanacakları çok şey olduğu gibi, gereksiz ve şiddetli bir çatışmadan da kaybedecekleri çok şey var." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bölgede barış arayışında merkezi rol alması gerektiğini belirten Pandor, "Güney Afrika olarak, taraflardan herhangi birini ilgilendiren tüm konuların, BMGK Genel Sekreteri liderliğindeki kapsayıcı görüşmelerde ele alınması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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