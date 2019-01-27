Güney Afrika'dan Maduro'ya Destek

Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini bildirdi.

Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, yaptığı açıklamada, Maduro'nun başkanlık seçimlerinde kanunlara uygun şekilde seçildiğini ve Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini kaydetti.

Matjila, anlaşmazlıklar ya da sorunların dış müdahaleler olmaksızın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA