Güney Afrika'dan, Fransız yetkililerin opera sanatçısı Yende'ye yönelik "ırkçı" muamelesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'dan, Fransız yetkililerin opera sanatçısı Yende'ye yönelik "ırkçı" muamelesine tepki

Güney Afrika'dan, Fransız yetkililerin opera sanatçısı Yende'ye yönelik 'ırkçı' muamelesine tepki
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransız yetkililerce, dünyaca ünlü Güney Afrikalı opera sanatçısı Pretty Yende'ye yönelik gerçekleştirilen, sözlü taciz ve psikolojik şiddet temelli ırkçı muameleye tepki gösterdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransız yetkililerce, dünyaca ünlü Güney Afrikalı opera sanatçısı Pretty Yende'ye yönelik gerçekleştirilen, sözlü taciz ve psikolojik şiddet temelli ırkçı muameleye tepki gösterdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) yapılan açıklamada, Yende'nin, 21 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı'nda, Fransız yetkililerden gördüğü muameleden endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Paris Büyükelçiliği tarafından ilgili Fransız makamlarından, konuya ilişkin açıklama ve kapsamlı soruşturma talep edildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Güney Afrika'nın bu olaydan duyduğu memnuniyetsizliği iletmek üzere Fransa'nın Pretorya Büyükelçisi'nin, Bakanlığa çağrılacağı vurgulandı.

Fransız yetkililerden Güney Afrikalı Yende'ye ırkçı muamele

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Yende, pazartesi günü başkent Paris'teki Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı'nda, Fransız yetkililer tarafından, oturma izninin geçersiz olduğu iddiasıyla üç saatlik sorguya alınmıştı.

Yende, konuya ilişkin resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, gerekli her türlü belgeye ve İtalyan makamlarınca kendisine verilmiş ikamet iznine sahip olmasına rağmen, Fransız yetkililer tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındığını aktardı.

Fransız yetkililerin, kendisine karşı sözlü taciz, ırkçı söylem ve psikolojik şiddet uyguladığını belirten Yende, yetkililerin, cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarını alıp kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Merve Dizdar Selçuk Tekay
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika'dan, Fransız yetkililerin opera sanatçısı Yende'ye yönelik "ırkçı" muamelesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:53:52. #1.15#

title