GÜNEY AFRİKA'DAN 71 TÜRK YOLCU TAHLİYE SEFERLERİYLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Haberler
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GÜNEY AFRİKA'DAN 71 TÜRK YOLCU TAHLİYE SEFERLERİYLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNEY AFRİKA'DAN 71 TÜRK YOLCU TAHLİYE SEFERLERİYLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

TÜRK Hava Yolları (THY), Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferleriyle 71 Türk vatandaşını İstanbul'a getirdi.

İSTANBUL (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferleriyle 71 Türk vatandaşını İstanbul'a getirdi.  Edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'da Cape Twon ve Johannesburg'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 71 Türk vatandaşı tahliye seferleriyle sabah 05.30'da İstanbul'a geldi. Yolcular aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valilikçe belirlenecek otellerde 14 gün süreyle karantinada kalacakları öğrenildi.


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