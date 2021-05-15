Güney Afrika'daki Türkler Filistin'i unutmadı
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Güney Afrika'daki Türkler Filistin'i unutmadı

Güney Afrika'daki Türkler Filistin'i unutmadı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, "Bayram barış demektir, bu noktada vaktimi 'apartheid' rejimi altında acı çeken Filistin halkını anmaya ayırmak istiyorum.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, "Bayram barış demektir, bu noktada vaktimi 'apartheid' rejimi altında acı çeken Filistin halkını anmaya ayırmak istiyorum. Aklımız da kalbimiz de Filistinlilerle" dedi.

Türkiye'nin Güney Afrika'daki diplomatik temsilcileri, dün Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu rezidansında Türk vatandaşları ve Güney Afrikalı misafirlerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Başkonsolos Yeşildağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Batı Cape Yerel Meclis Başkan Yardımcısı Beverley Shaffer ile Cape Town Belediye Başkanı Dan Plato da katıldı.

Görev süresi sona eren Büyükelçi Ülgen'e veda ve teşekkürlerin ifade edildiği programda, Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TÜRKSAY) üyeleri Yunus Emre'yi anma etkinliği sundu.

Yeşildağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bayram barış demektir, bu noktada vaktimi 'apartheid' rejimi altında acı çeken Filistin halkını anmaya ayırmak istiyorum. Aklımız da kalbimiz de Filistinlilerle." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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