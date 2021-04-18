Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı

Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güney Afrika'da bulunan Tafelberg Dağı'nda yangın çıktığı ve bölgede bulunanların tahliye edildiği aktarıldı.

Güney Afrika'da bulunan Tafelberg Dağı'nda yangın çıktığı ve bölgede bulunanların tahliye edildiği aktarıldı.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan turistik Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı. Çıkan yangının kısa süre büyümesi ile kontrolden çıkması ile bölge sakinleri tahliye edildi. Yangında Rodos Anıtı'nın yakınlarında bulunan bir kafenin büyük kısmı küle dönerken, yangının Cape Town Üniversitesi kampüsüne doğru ilerlemesi nedeni ile yüzlerce öğrenci tahliye edildi.

Yetkililer, yangına 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra onlarca itfaiyecinin müdahale ettiğini bildirdi. Yerel çevre sorumlusu Anton Bredell, durumun ciddi olduğunu ve rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

Bölge sakinlerine duman ve is nedeni ile pencere ve kapılarını kapalı tutmaları çağrısında bulunuldu. Tafelberg Dağı Milli Parkı'ndaki yürüyüşçülere ise bölgeyi terk etmeleri ve bölgeye park eden sürücülere araçlarını almaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Yangının neden başladığı henüz bilinmezken, yerel basın Rodos Anıtı'nın yakınlarında bulunan kafede meydana gelen patlamanın yangına neden olduğunu öne sürdü. Yangında şu ana kadar sadece 1 itfaiyecinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

-İHA-

Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Ebru Gündeş Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Ryan Babel Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mustafa Cengiz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güney Afrika'daki Tafelberg Dağı'nda yangın çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:44:54. #1.16#

title