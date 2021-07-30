Güney Afrika'daki olaylarda yağmalanan bir binada 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Güney Afrika'nın Durban kentinde, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine girmesinin ardından çıkan olaylarda yağmalanan bir binada 3 kişinin cesedi bulundu.

Güney Afrika'nın Durban kentinde, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine girmesinin ardından çıkan olaylarda yağmalanan bir binada 3 kişinin cesedi bulundu.

KwaZulu Natal polisine bağlı arama ve kurtarma biriminin, Durban kentindeki yağmalanan ve ateşe verilen bir binada yürüttüğü çalışmalarda 3 kişinin yanmış cesedi bulundu.

Maktullerin kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Parlamento, yaşanan şiddet ve yağma olaylarına ilişkin geçici özel araştırma komisyonu kuracak

Güney Afrika'da 9 Temmuz'da Kwazulu Natal eyaletinde Zuma'ya af talebiyle başlayan gösterilerdeki şiddet ve yağma ve olaylarında en az 340 kişi hayatını kaybetti.

Olaylarda, yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika hedef alındı.

Olaylar sonucu yaklaşık 40 bin işletme hasar gördü, en az 150 bin kişi işsizlik tehditliyle karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, olayların ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 50 milyar rand (yaklaşık 28,8 milyar TL) oldu.

Hükümet geçen hafta itibarıyla, görevlendirilen 25 bin askerin de yardımıyla ülkede asayişi tekrar sağlamayı başardı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, ülkedeki olaylara ilişkin için özel geçici araştırma komisyonu kurulacağı bildirildi.

Olayların başlangıç noktası: Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar, yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı KwaZulu Natal eyaletindeki Estcourt Cezaevi'nde hapis bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik