Güney Afrika'daki mutasyona uğramış Kovid-19 türüne Kenya'da da rastlandı
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Güney Afrika'daki mutasyona uğramış Kovid-19 türüne Kenya'da da rastlandı

21.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:50
Güney Afrika'daki mutasyona uğramış Kovid-19 türüne Kenya'da da rastlandı

Güney Afrika'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün, Kenya'da da görüldüğü bildirildi.

Güney Afrika'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün, Kenya'da da görüldüğü bildirildi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Patrick Amoth, ülkeye Güney Afrika'dan geldiği tespit edilen 2 kişide mutasyona uğramış türün rastlandığını söyledi.

Amoth, belirti göstermeyen kişilerin sonrasında ülkelerine döndüklerini dile getirdi.

"510Y.V2" olarak isimlendirilen türe daha önce İngiltere'de de rastlanmıştı.

Söz konusu türün bir önceki türlere nazaran yüzde 50 daha hızlı yayıldığı tespit edilmişti.

Kenya'da 99 bin 630 vaka tespit edilirken 1739 kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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