Güney Afrika'da Zulu Kralı, halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı
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Güney Afrika'da Zulu Kralı, halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı

Güney Afrika'da Zulu Kralı, halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Güney Afrika'da yağma ve şiddet olaylarında başı çektiği ileri sürülen Zulu kabilesinin Kralı Misuzulu Zulu, halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı.

Güney Afrika'da yağma ve şiddet olaylarında başı çektiği ileri sürülen Zulu kabilesinin Kralı Misuzulu Zulu, halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı.

Kral Zulu, halka sesleniş konuşmasında, halkını ülkenin yıkımına ortak olmamaya ve sukünete davet etti.

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın hapse atılması nedeniyle hissedilen üzüntüyü göstermenin yolunun yağmalama ve şiddet olmadığını dile getiren Kral, yağmalamalardan Zuluların sorumlu tutulmasından büyük utanç duyduğunu ve yaşananlardan en fazla yoksul halkın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüşmüştü.

11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika'nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulular, kendileriyle aynı kabileden olan eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın tutuklanması sonrası gösterilere başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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