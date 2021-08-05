Güney Afrika'da yolsuzlukla suçlanan Sağlık Bakanı Mkhize istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'da yolsuzlukla suçlanan Sağlık Bakanı Mkhize istifa etti

Güney Afrika'da yolsuzlukla suçlanan Sağlık Bakanı Mkhize istifa etti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika'da, hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'nin istifa ettiği bildirildi.

Güney Afrika'da, hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'nin istifa ettiği bildirildi.

News 24'ün haberine göre, yolsuzluk yaptığına ilişkin bazı deliller elde edilen Bakan Mkhize, bugün Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya istifasını sundu.

Haberde, bu istifanın ardından Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın bu akşam yeni kabineyi açıklayacağı bilgisi paylaşıldı.

Mkhize'nin yolsuzluk soruşturması

Mkhize hakkında, Digital Vibes firmasıyla Bakanlık arasında 2019-2020 yıllarında imzalanan iki hizmet alım anlaşmasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

Digital Vibes firmasının Mkhize'nin yakın çevresiyle bağlantılı olduğu ve Mkhize'nin de toplam 150 milyon Rand (yaklaşık 10 milyon 500 bin dolar) değerindeki iki anlaşmadan çıkar sağladığı iddia ediliyor.

Mkhize, aynı zamanda iktidar partisi içinde Ramaphosa'nın potansiyel rakiplerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Metin Oktay Nihat Özdemir Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika'da yolsuzlukla suçlanan Sağlık Bakanı Mkhize istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 20:58:02. #1.16#

title