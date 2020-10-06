Güney Afrika'da yıldırım isabet eden 2 kişi öldü
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Güney Afrika'da yıldırım isabet eden 2 kişi öldü

06.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:04
Güney Afrika'da yıldırım isabet eden 2 kişi öldü

Güney Afrika'nın kuzeyinde yıldırım isabet eden 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın kuzeyinde yıldırım isabet eden 2 kişi hayatını kaybetti.

News24'ün haberine göre, ülkenin Gauteng vilayetinde gök gürültülü fırtına sırasında iki farklı noktaya isabet eden yıldırımlar, biri kadın iki kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Melville ve Elandsfontein bölgelerine isabet eden yıldırımlarda ölenlerin 30'lu yaşlarda olduğu açıklanırken, meteoroloji servisi aynı bölge için sel ve fırtına uyarısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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