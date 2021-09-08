Güney Afrika'da yerel seçimler 1 Kasım'da gerçekleştirilecek

Güney Afrika'da daha önce 27 Ekim'de yapılması planlanan yerel seçimlerin 1 Kasım'a ertelendiği bildirildi.

Güney Afrika'da daha önce 27 Ekim'de yapılması planlanan yerel seçimlerin 1 Kasım'a ertelendiği bildirildi.

Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Bakanı Nkosazana Dlamini-Zuma, konuya ilişkin basın açıklamasında, yerel seçim tarihinin 1 Kasım olarak belirlendiğini belirtti.

Dlamini-Zuma, bu seçimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü koşullarda gerçekleşeceğini kaydetti.

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) daha önce seçimlerin 2022 yılının şubat ayına ertelenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Ülke genelinde 93 seçim bölgesinde aday listelerini son başvuru tarihi 23 Ağustos'tan önce yetiştiremeyen iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) de bu başvuruyu desteklemişti.

Anayasa Mahkemesi ise, yerel seçimlerin en geç 1 Kasım tarihine kadar gerçekleştirilmesine kararı vermişti.

Bunun üzerine IEC, bölge meclis üyesi adayları için kayıt sürecini yeniden başlatma kararı almıştı.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak, bu kararın anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek, iptali için 7 Eylül'de Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik