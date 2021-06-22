Güney Afrika'da yarım tondan fazla kokain ele geçirildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde bir konteynerde 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde bir konteynerde 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, ülkenin Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti yakınlarındaki Isphingo'da gerçekleştirilen operasyonda, hayvan yemi taşıyan bir konteynerde 541 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.
Ülkede son aylarda gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmesi dikkati çekiyor.
Güney Afrikalı emniyet güçleri 2 Haziran'da ülkenin en kalabalık eyaleti Gauteng'de bir teknede 800 kilogramdan fazla kokain ele geçirmişti.
Batı Cape eyaletindeki Saldanha bölgesinde martta yüklü miktarda kokain ele geçirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik