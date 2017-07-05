Güney Afrika'da Yangın: 7 Ölü

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'da yüksek bir binada yangın çıktı. Yangında 7 kişi hayatını kaybetti, bir adam ise alevlerden kaçmak için camdan atladı. Binada yaşayanlar, birbirlerine bağladıkları çarşafları camdan sarkıtarak alevlerden kaçtı. Yetkililer yangında hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olabileceğini, bu nedenle binada arama çalışması başlattıklarını belirtti. Acil yardım hizmetleri sözcüsü Nana Hadebe, binadan 50 kişi kurtarıldığını ve dumandan etkilenen bina sakinlerinin hastanelerde tedavi edildiğini ifade etti. Hadebe, yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı. - JOHANNESBURG