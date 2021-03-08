Güney Afrika'da yabancıların iş yerlerine saldırı
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Güney Afrika'da yabancıların iş yerlerine saldırı

08.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:28
Güney Afrika'da yabancıların iş yerlerine saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancıların iş yerlerine molotofkokteylli saldırı yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancıların iş yerlerine molotofkokteylli saldırı yapıldı.

News24'un haberine göre, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) eski askeri kolundan emekli olanların kurduğu MKMVA Derneğinin üyesi oldukları ileri sürülen bir grup, Durban kentinde yabancılara ait iş yerlerine saldırı düzenledi.

Dükkanlara molotofkokteyli atan saldırganlar, bazı iş yerlerinde yangın çıkmasına yol açtı.

Polis, durumun kontrol altına alındığını ancak olayda yaralananlar olduğunu aktardı.

Yabancıların sık sık hedef olduğu ülkede, 2015 ve 2019 yılında çıkan olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

MKMVA, geçen ay, yolsuzlukla yargılanan eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın gözaltına alınmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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