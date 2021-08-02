Güney Afrika'da uygulanan Kovid-19 aşısı 7,5 milyon dozu geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, şu ana kadar 7,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, şu ana kadar 7,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Vekili Mmamoloko Kubayi, yaptığı açıklamada, ülkede bugüne kadar 7,5 milyon dozun üstünde Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Ülkede günlük 220 bin kişi aşılanıyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmanın vatani bir görev olduğunu vurgulayarak, ülkede günlük ortalama 220 bin kişinin aşılandığını bildirdi.

Ramaphosa açıklamasında, son günlerde 1,5 milyon doz Johnson&Johnson aşısının teslim alındığını anımsatarak, "Çok yönlü aşı tedarik çalışmalarında yer alan herkesin çabaları sayesinde, artık nüfusumuzu aşılamak için rahat bir stok kaynağına sahibiz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da Kovid-19 ile mücadele

Son günlerde, Güney Afrika'da vaka sayılarındaki düşüş dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 8 bin 791 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 456 bin 184'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 72 bin 191'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik