Güney Afrika'da "Ulusal Kadınlar Günü" kutlandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "Ulusal Kadınlar Günü" dolayısıyla yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "Ulusal Kadınlar Günü" dolayısıyla yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.

Bu yılki etkinliklerde, ülkedeki kadın haklarının simge isimlerinden Charlotte Maxeke de doğumunun 150'nci yıl dönümü münasebetiyle anıldı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter hesabından yayımladığı kutlama mesajında, günün Güney Afrika ulusu için tarihi önemine dikkati çekti.

Yaklaşık 20 bin Güney Afrikalı kadının 65 yıl önce apartheid rejiminin ayrımcı yasalarına karşı gerçekleştirdikleri yürüyüşün ulusal kadınlar gününün temelini oluşturduğunu hatırlatan Ramaphosa, "O neslin cesaretini ve aralarında Lilian Ngoyi, Rahima Moosa, Helen Joseph, Sophie de Bruyn, Albertina Sisulu, Bertha Gxowa, Motlalepula Chabaku ve daha birçoklarının bulunduğu kadın liderlerini saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, bu yılki etkinlikler kapsamında 150 yıl önce dünyaya gelen ülkenin efsanevi kadın hakları aktivisti Maxeke'nin de anıldığını belirterek, "Onun doğum yılını kutluyoruz çünkü bu ülkenin kadınlarını onun örneğini ve ayak izlerini takip etmeye teşvik etmek istiyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Kadınların daima insanlık davasının ilerlemesi ile adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde etkili olduğunu vurgulayan Ramaphosa, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışarak, boyun eğmeyi reddederek, yaşamımız boyunca gerçek cinsiyet eşitliğini elde edeceğiz. Bunu yapacaksak, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti ortadan kaldırmalıyız."

Ramaphosa, kadına karşı şiddetin demokrasinin temellerini zedelediğinin de altını çizdi.

Güney Afrika Ulusal Kadınlar Günü ve Charlotte Maxeke

Güney Afrika'da Ulusal Kadınlar Günü, 1995 yılından beri her yıl 9 Ağustos tarihinde kutlanıyor.

Temelini yaklaşık 20 bin Güney Afrikalı kadının 9 Ağustos 1956 yılında ırkçı apartheid rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi protesto yürüyüşünden alan Ulusal Kadınlar Günü, ebeveynlik, aile içi şiddet, cinsel saldırı, kız çocuklarının eğitim gibi Afrikalı kadınların hala karşı karşıya olduğu önemli sorunlara dikkati çekiyor.

Bu yılki etkinlikler kapsamında anılan Charlotte Maxeke ise Güney Afrika tarihinde kadın hakları hareketinin önde gelen isimlerinden biri olmasının yanında ülkenin üniversite mezunu ilk siyahi kadını olma özelliği taşıyor. 1871'de dünyaya gelen ve gençlik yıllarından itibaren ülkede siyahilerin yürüttüğü özgürlük mücadelesine de aktif katılan Maxeke, 1930'lu yıllarda bugün Güney Afrika'nın iktidar partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) kadın yapılanmasının kurucularından biri olarak tanınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik