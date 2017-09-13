Güney Afrika'da Stk'lar Arakan İçin Bir Araya Geldi - Cape

Güney Afrika'daki bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Myanmar hükümetinin Arakan'daki Müslümanlara yönelik şiddete son vermesini istedi.



Ülkenin yasama başkenti Cape Town'da, Güney Afrika Müslüman Hukuk Örgütü (MJC) çatısı altında basın açıklaması yapan STK'lar, Arakan'da yaşananları "soykırım" olarak niteledi.



Güney Afrika hükümetine Myanmar ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Myanmar'ın ülkedeki konsolosluğunun kapatılması çağrısında bulunulan açıklamada, Myanmar ordusunun insan hakları ihlallerine son vermesi de talep edildi.



Burada konuşan MJC Yönetim Kurulu Başkanı Abdul Khalik Allie, 25 Ağustos'tan beri tüm dünyanın şahit olduğu bu olayların Arakan'da ilk defa yaşanmadığını belirterek "Oradaki insanlar bu zulmü 70 yıldır yaşamakta. İnsanlık olarak harekete yeni geçtiğimiz için Allah'tan af dilemeliyiz. Arakan'da en temel insan haklarının nasıl ihlal edildiğine şahit olmaktayız. İnsanlık Arakan'da 'Apartheid'ın çirkin yüzüne yeniden şahit olmakta. Müslüman dünyasını ayağa kalkmaya, bu zulme karşı durmaya çağırıyor ve 'Artık yeter.' diyoruz. Arakan'da 70 yıldır süren zulüm sona ermeli." dedi.



Western Cape Hristiyan Topluluğu Sözcüsü Derick Mtsolo da toplantı davetini hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.



Mtsolo, "Western Cape Hristiyan topluluğu olarak Myanmar'da olanları kınıyoruz. Oradaki insanlara dualarımızda yer veriyoruz." diye konuştu.



İnsan hakları savunucusu yazar Terry Crawford-Browne, açıklamanın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Myanmar'da 70 yıldır devam eden bir trajedi var. Askeri diktatörlük altındaki senaryo, Filistin ve Güney Afrika'daki Apartheid rejimiyle benzerlikler göstermekte. Arakan, Asya'daki Filistin olarak biliniyor. Bu ülkeye en çok silah sağlayan ülke İsrail'dir. Tüm dünya buna karşı ortak bir duruş sergilemelidir." ifadesini kullandı.



"Erdoğan, Arakan'ı dünya gündemine taşıdı"



Öte yandan ülkedeki bir radyo programına konuk olan MJC Başkan Yardımcısı Riad Fataar, Myanmar'daki marketlerde, Müslümanların giremeyeceğine dair uyarıların bulunduğunu, Arakan'da insanların Müslüman oldukları için Apartheid dönemi yaşadıklarını vurguladı.



Fataar, Myanmar'da bu olaylar olurken dünya liderlerinden ses çıkmadığına dikkati çekerek "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arakan'ı dünya gündemine taşıdı. Diğer liderlerden de aynı duruşu bekliyoruz. Bugün siyah, beyaz, melez veya farklı dinlere mensup vatandaşlarımızla bir basın toplantısı düzenledik. Yarın da hep beraber parlamentoya yürüyerek bu zulmü protesto edeceğiz. Myanmar devlet başkanına ve tüm dünyaya bu kadar farklı insanın nasıl kardeşçe yaşayabildiğini göstereceğiz." dedi.