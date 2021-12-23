Güney Afrika'da soyguncular para nakil aracını patlattı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde kimliği belirsiz soyguncular, patlayıcılarla para nakil aracını patlatarak içindeki paraları çaldı.

Polis sözcüsü Albay Athlenda Mathe, basına yaptığı açıklamada, Gauteng'in Tembisa bölgesinde bir grup silahlı soyguncu, seyir halindeki bir para taşıma aracına saldırdı.

Soyguncular, silahlı saldırıyla durdukları aracı patlayıcı maddelerle patlattı.

Araçtaki paraları alan soyguncular, kayıplara karıştı.

Araçtaki iki güvenlik görevlisi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Polis, soyguncuların yakalanması için operasyon başlattı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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