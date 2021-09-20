Güney Afrika'da, seçim için adaylık başvuru süresinin uzatılması onaylandı

Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesi (ConCourt), Seçim Komisyonunun (IEC) 1 Kasım'da düzenlenecek yerel seçimler için adaylık başvurularının yeniden açılarak 21 Eylül'e uzatılması kararını onayladı.

ConCourt'tan yapılan açıklamada, ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın (DA), IEC'nin bu kararının iptaline ilişkin talebinin reddedildiği ve adaylık başvurularının 21 Eylül'e kadar kabul edilmesine karar verildiği bildirildi.

Buna göre, aday listelerini yetiştiremeyen siyasi partiler ile bağımsız adayların yarına kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.

İktidar partisi ANC 20 belediyede aday listesini yetiştirememişti

İktidar Partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) 20 belediye ve 598 mahalle için aday listesini son başvuru tarihi olan 23 Ağustos'tan önce yetiştirememişti.

Bu belediyelerden 13'ünün yönetimini uzun yıllardır elinde bulunduran ANC, seçimlerin ertelenmesi için ConCourt'a başvurmuş ancak aday listelerinin kapanmasına saatler kala bu talebini geri çekmişti.

IEC'nin seçimlerin 2022 yılının şubat ayına ertelenmesine yönelik talebi de ConCourt tarafından reddedilmişti.

Bunun ardından, IEC adaylık için son başvuru tarihinin 21 Eylül'e uzatıldığını açıklamış, bu karar DA tarafından 6 Eylül'de mahkemeye taşınmıştı.