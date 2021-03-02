Güney Afrika'da polisin operasyon düzenlediği gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Afrika istihbaratı ve polisinin, Cape Town şehrine yakın Saldanha sahilinde bir gemiye yaptığı baskınla, "ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından" birine imza atıldı.

Gemide piyasa değeri 40 milyon dolar olan 973 paket (yaklaşık 1 ton) sıkıştırılmış kokain ele geçirildi.

4 Bulgaristan ve 6 Myanmar vatandaşı gözaltına alındı.

Şüphelilerin yerel mahkemede hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş