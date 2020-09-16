Güney Afrika'da piskoposlar Kovid-19 ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hükümeti protesto...
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Güney Afrika'da piskoposlar Kovid-19 ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hükümeti protesto...

Güney Afrika'da piskoposlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Sessiz Performans gösterisi düzenledi.

Güney Afrika'da piskoposlar Kovid-19 ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hükümeti protesto...
16.09.2020 03:17 | Son Güncelleme: 16.09.2020 03:20

Güney Afrika'da piskoposlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Sessiz Performans gösterisi düzenledi.

Güney Afrika Kiliseler Konseyi'nin çağrısıyla Cape Town kentinde bir araya gelen piskoposlar, hükümete yönelik Kovid-19 salgını kaynaklı yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi.

Piskoposlar, "Yolsuzluk bizim mirasımız değil", "Yolsuzluğa hayır", " Yolsuzluk günahtır", "Yolsuzluk savunmasızları öldürür" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak Sessiz Performans gösterisi düzenledi.

Güney Afrika Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Malusi Mpumlwana, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi insanların güvenliğini tehlikeye atan Kovid-19'la ilgili yolsuzluktan endişe duyduğunu belirtti.

Vatandaşlara yolsuzlukla mücadele etmeye çağrısı yapan Mpumlwana, "Biz Güney Afrika kilise liderler ve cemaatlerimizle birlikte, yolsuzluğun mirasımız veya kimliğimiz olmayacağını diyoruz." dedi.

Mpumlwana, ülkede yolsuzluğun artık bir kültür haline geldiğini ifade ederek, insanların bunu cezasız bir şekilde yapabileceklerine inandıklarını söyledi.

Güney Afrika'da 700'den fazla şirketin Kovid-19 ile mücadelede 34,4 milyar dolar değerindeki kişisel koruyucu ekipman sözleşmelerine bağlı ihale usulsüzlükleri yaptığı ileri sürülüyor.

Afrika Kıtası'nda en yüksek Kovid-19 vaka sayısı sahibi olan Güney Afrika'da şimdiye kadar 651 bin 521 vakası görüldü, 15 bin 641 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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