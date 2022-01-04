Güney Afrika'da parlamento binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Güney Afrika Parlamentosunun çatısında dün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri bu sabah erken saatlerde yangını kontrol altına almayı başardı.

Ulusal Meclis Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, yangının Ulusal Meclis binasının çatısını tamamen yok ettiğini ve binanın üst katlarında da ağır hasara yol açtığını söyledi.

Ulusal miras sayılan eserlere ev sahipliği yapan Parlamento Kütüphanesi'nin kurtarıldığını kaydeden Nqaqula, tarihi kütüphanenin duvarlarının söndürme çalışmalarında "su hasarı" almış olabileceğini belirtti.

Binanın restorasyonunun yaklaşık 835 milyon TL'ye mal olacağı tahmin ediliyor

Ulusal Meclis binasının mimarı Jack van der Lecq, binanın restorasyonunun 1 milyar randa (yaklaşık 835 milyon TL) mal olabileceğini açıkladı.

Lecq, yangının binanın yapısal sağlamlığını bozmuş olması durumunda, kapsamlı bir yıkım sürecine ihtiyaç duyulacağına dikkati çekti.

Parlamento binasında ayrıca 2 Ocak'ta çıkan yangında da tarihi eski meclis binasının çatısı yanmış, alevlerin diğer bölümlere sıçramasıyla çok sayıda ofis kullanılamaz hale gelmişti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet