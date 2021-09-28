Güney Afrika'da papaz, cemaat üyelerine tecavüzden 37 yıl hapse mahkum edildi - Haberler
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Güney Afrika'da papaz, cemaat üyelerine tecavüzden 37 yıl hapse mahkum edildi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da papaz, cemaat üyelerine tecavüzden 37 yıl hapse mahkum edildi

Güney Afrika'da bir papaz, 5 cemaat üyesine tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 37 yıl hapis cezası aldı.

Güney Afrika'da bir papaz, 5 cemaat üyesine tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 37 yıl hapis cezası aldı.

News 24'ün haberine göre, Ulusal Savcılık İdaresi, Bronkhorstspruit'teki 48 yaşındaki papaz William Emeka'nın, kurbanlarını bir sorunları olduğu, onları Dua ederek ve "kutsayarak" iyileştireceği şeklinde kandırdığını belirtti.

19 kez tecavüz ve 3 kez cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen papazın işlediği suçlar, kurbanlardan birinin durumu başka bir papaza anlatmasıyla ortaya çıktı.

Papaz Emeka, mahkemede işlediği suçları inkar etti.

Kongo kökenli olan ve ülkede sahte oturum izniyle kalan Emaka, 2018 yılında gözaltına alınmıştı.

Güney Afrika'da eylül ayında, 50 yaşındaki bir papaz, kilise cemaatindeki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 kez müebbet hapse mahkum edilmişti.

Güney Afrika polisi, nisan, mayıs ve hazirandaki 3 aylık dönemde ülkede 10 binden fazla kadının tecavüze uğradığını açıklamıştı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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