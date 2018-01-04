- Güney Afrika'da ölü sayısı 14'e yükseldi



JOHANNESBURG - Güney Afrika'da, yolcu treni ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.

Güney Afrika'da Port Elizabeth'den Johannesburg'a giden bir yolcu treni ile kamyonun çarpışması sonucu ölü sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Yoldan çıkan tren, kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı. Tren hizmetleri sözcüsü Daisy Daniel, "Henüz kesinleşmedi. Ancak şu an için ölü sayısı 14'e çıktı" dedi.