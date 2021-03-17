Güney Afrika'da okul müdürü düşürdüğü telefonunu bulması için 11 yaşındaki öğrencisini foseptik çukuruna soktu
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Güney Afrika'da okul müdürü düşürdüğü telefonunu bulması için 11 yaşındaki öğrencisini foseptik çukuruna soktu

17.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:28
Güney Afrika'da okul müdürü düşürdüğü telefonunu bulması için 11 yaşındaki öğrencisini foseptik çukuruna soktu

Güney Afrika'da bir okul müdürü yanlışlıkla tuvalete düşürdüğü cep telefonunu bulması için 11 yaşındaki öğrencisini foseptik çukuruna soktu.

Güney Afrika'da bir okul müdürü yanlışlıkla tuvalete düşürdüğü cep telefonunu bulması için 11 yaşındaki öğrencisini foseptik çukuruna soktu.

TimesLive internet sitesindeki habere göre, Luthuthu Ortaokulunun Müdürü Lubeko Lennox Mgandela, tuvalet deliğine cep telefonunu düşürdü.

Müdürün telefonu bulması için foseptik çukuruna soktuğu 11 yaşındaki çocuk, eliyle bir süre aradıktan sonra ip yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Müdürün öğrenciye para teklif ettiği belirtildi.

Çocuğun ise yaşadığı büyük utanç sonrası bir daha okula dönmediği aktarıldı.

Görevden uzaklaştırılan ve mahkemeye sevk edilen Mgandela, çocuk istismarıyla suçlandı ve ilk duruşmada kefaletle serbest kaldı.

Doğu Cape üst yöneticilerinden Fundile Gade, öğrencinin evini ziyaret ederek yaşananlardan ötürü özür dileyeceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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