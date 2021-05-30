Güney Afrika'da Müslüman Yargı Konseyi'nin dönem başkanlığına İrfan Abrahams seçildi
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Güney Afrika'da Müslüman Yargı Konseyi'nin dönem başkanlığına İrfan Abrahams seçildi

Güney Afrika'da Müslüman Yargı Konseyi'nin dönem başkanlığına İrfan Abrahams seçildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Müslüman Yargı Konseyi'nin (MJC) başkanlığına Şeyh İrfan Abrahams seçildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Müslüman Yargı Konseyi'nin (MJC) başkanlığına Şeyh İrfan Abrahams seçildi.

MJC'den yapılan yazılı açıklamada, seçimle göreve gelen Abrahams'ın 2021-2026 döneminde Konseyin başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

Açıklamada, Moulana Abdul Khaliq Ebrahim Allie'nin de gelecek beş yıllık dönem için başkan yardımcılığı görevine seçildiği belirtildi.

MJC başkanlığına Abrahams'ın seçilmesi ülkedeki Türk misyonları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Konuya ilişkin, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından tebrik mesajı yayımlandı.

Abrahams, Türkiye Diyanet Vakfı Güney Afrika Temsilciliği tarafından da tebrik edildi.

Müslüman Yargı Konseyi

Güney Afrika'da nüfusun yaklaşık yüzde 1'lik dilimini oluşturan Müslüman toplum, ülke ekonomisindeki etkin rolüyle dikkati çekiyor.

Dünyanın en zengin ve güçlü azınlık Müslüman toplumlarından olan Güney Afrikalı Müslümanlar, Türkiye ile de yakın dostane ilişkilere sahip.

Cape Town merkezli MJC ise ülkedeki en etkili Müslüman sivil toplum kuruluşlarından biri.

Konsey, ülkede Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Western Cape eyaletinde, dini rehberlik, eğitim, helal ürün sertifikasyonu ve sosyal yardım faaliyetleri sürdürüyor.

MJC'nin 2021-2026 dönem başkanı Abrahams ise "Türkiye dostu" olmasıyla tanınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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