Güney Afrika'da Müslüman kadın askerler başörtüsü takabilecek

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe giderek orduda görev alan Müslüman kadınların başörtüsü takmasına izin verdi.

Başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için orduya dava açan Müslüman asker Binbaşı Fatima Isaacs'in 3 yıllık mücadelesi sonucu, Güney Afrika ordusu kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Mafi Mgobhozi, basına yaptığı açıklamada, ordu kıyafet yönetmeliğinin Müslüman bir kadının başörtüsü takmasına müsaade edecek şekilde revize edildiğini söyledi.

Cape Times gazetesine konuşan Binbaşı Isaacs, kararın sadece kendisi için değil, dinleri yüzünden sessizce kurban edilen herkes için bir zafer olduğunu dile getirdi.

Ülkenin önde gelen sivil toplum örgütlerinden Müslüman Yargı Konseyi (MJC) kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Güney Afrika ordusu, başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için Isaacs hakkında Haziran 2018'de açtığı davayı Ocak 2020'de geri çekmişti.

Orduda 10 yıldan uzun süredir görev alan Isaacs, kepinin altına başörtüsü giymeye karar vermiş ancak başörtüsü takınca disiplin cezası almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş