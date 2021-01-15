Güney Afrika'da muhalefetin yönettiği Batı Cape vilayeti, kendi Kovid-19 aşısını satın alacak

Güney Afrika'da muhalif Demokratik İttifak Partisi'nin (DA) yönettiği Batı Cape vilayeti, hükümetten bağımsız şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için uluslararası üreticilerle görüştüğünü duyurdu.

Güney Afrika'da muhalif Demokratik İttifak Partisi'nin (DA) yönettiği Batı Cape vilayeti, hükümetten bağımsız şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için uluslararası üreticilerle görüştüğünü duyurdu.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, DA lideri John Steenhuisen, Batı Cape hükümetinin aşı üreticileriyle yaptığı görüşmeleri doğrulayarak, merkezi hükümeti Batı Cape'le birlikte çalışmaya davet etti.

Her hükümetin amacının kendi vatandaşlarının sağlığını düşünmek olduğunu hatırlatan Steenhuisen, daha fazla aşının ülkeye girebilmesi için hükümetin vilayetlerle ve özel şirketlerle çalışması gerektiğini söyledi.

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC), muhalefeti aşıyı siyasete alet etmekle suçladı.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Oxford/AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünden ocakta 1 milyon, şubatta ise 500 bin aşıyı teslim alacağını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 296 bini geçerken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 852'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş