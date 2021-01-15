Güney Afrika'da muhalefetin yönettiği Batı Cape vilayeti, kendi Kovid-19 aşısını satın alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güney Afrika'da muhalefetin yönettiği Batı Cape vilayeti, kendi Kovid-19 aşısını satın alacak

15.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:37
Güney Afrika'da muhalefetin yönettiği Batı Cape vilayeti, kendi Kovid-19 aşısını satın alacak

Güney Afrika'da muhalif Demokratik İttifak Partisi'nin (DA) yönettiği Batı Cape vilayeti, hükümetten bağımsız şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için uluslararası üreticilerle görüştüğünü duyurdu.

Güney Afrika'da muhalif Demokratik İttifak Partisi'nin (DA) yönettiği Batı Cape vilayeti, hükümetten bağımsız şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için uluslararası üreticilerle görüştüğünü duyurdu.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, DA lideri John Steenhuisen, Batı Cape hükümetinin aşı üreticileriyle yaptığı görüşmeleri doğrulayarak, merkezi hükümeti Batı Cape'le birlikte çalışmaya davet etti.

Her hükümetin amacının kendi vatandaşlarının sağlığını düşünmek olduğunu hatırlatan Steenhuisen, daha fazla aşının ülkeye girebilmesi için hükümetin vilayetlerle ve özel şirketlerle çalışması gerektiğini söyledi.

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC), muhalefeti aşıyı siyasete alet etmekle suçladı.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Oxford/AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünden ocakta 1 milyon, şubatta ise 500 bin aşıyı teslim alacağını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 296 bini geçerken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 852'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert İrem Derici Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika'da muhalefetin yönettiği Batı Cape vilayeti, kendi Kovid-19 aşısını satın alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:40:28. #1.14#
title