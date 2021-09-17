Güney Afrika'da Malezya'ya kaçırılmak üzere 32 'gergedan boynuzu' ele geçirildi - Haberler
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Güney Afrika'da Malezya'ya kaçırılmak üzere 32 "gergedan boynuzu" ele geçirildi

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da Malezya'ya kaçırılmak üzere 32

Dünya genelinde nesilleri tükenme riski altında bulunan gergedan türlerine ev sahipliği yapan Güney Afrika'da polis, Malezya'ya kaçırılmak üzere depolanmış 32 gergedan boynuzu ele geçirdi.

Dünya genelinde nesilleri tükenme riski altında bulunan gergedan türlerine ev sahipliği yapan Güney Afrika'da polis, Malezya'ya kaçırılmak üzere depolanmış 32 gergedan boynuzu ele geçirdi.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, Gauteng eyaletinde bir içki deposuna düzenlenen operasyonda, yetkililerin şarap sandıklarının altına gizlenmiş 32 gergedan boynuzu bulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 54 yaşındaki bir polis memuruyla, 39 yaşındaki bir kadın mahkeme tercümanının gözaltına alındığı kaydedildi.

Güney Afrika'da 2021'in ilk yarısında, nesilleri tükenme riski altındaki 249 gergedan kaçak avcıların hedefi oldu

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) verilerine göre, 20. yüzyıl başlarında dünya genelinde yarım milyonu aşan gergedan nüfusu, boynuzları için kontrolsüz şekilde avlanmaları sonucunda 2021 itibarıyla 27 bine kadar geriledi.

Yaklaşık 5 bin gergedana ev sahipliği yapan Güney Afrika'da ise her yıl yüzlerce gergedan, yüksek maddi değere sahip boynuzları için kaçak avcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Güney Afrika Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk altı ayında nesilleri tükenme riski taşıyan 249 gergedan avlandı.

Bu rakam ülkedeki gergedan nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

Öte yandan hükümetin uyguladığı sıkı tedbirler sayesinde, son yıllarda ülkede avlanan gergedan sayısında yaşanan ciddi düşüş dikkati çekiyor.

Bununla birlikte, özellikle Asya ülkelerinden yoğun rağbet gören yasa dışı gergedan boynuzu ticareti, nesilleri tükenmekte olan gergedan türleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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