Güney Afrika'da Kovid-19 vakalarında düşüş yaşanıyor - Haberler
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Güney Afrika'da Kovid-19 vakalarında düşüş yaşanıyor

Güney Afrika'da Kovid-19 vakalarında düşüş yaşanıyor
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son günlerde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son günlerde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Afrika'da son 24 saatte 8 bin 515 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Güney Afrika'da 17 Aralık'ta 20 bin 713 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Son 3 günde de vaka sayılarında düzenli düşüş yaşandığı görüldü.

Son 24 saatte 105 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede 10-16 Aralık'ta Kovid-19 nedeniyle günde ortalama 29 kişi vefat etmişti. Buna göre, Kovid-19 vakalarında yaşanan düşüşe rağmen vefat sayılarında artış yaşandı.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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