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Güney Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son günlerde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son günlerde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, son bir haftada vaka sayılarında "sürekli" artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen yeni vakalarının büyük çoğunluğunun ülkenin en büyük kenti Johannesburg ile başkent Pretorya'da kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte 312 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 174'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 89 bin 584 olarak açıklandı.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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