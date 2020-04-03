Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1500'ü geçti
Güney Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 1500'ü geçti.
03.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:54
Güney Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 1500'ü geçti.
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1505'e yükseldiğini belirtti.
Mkhize, şimdiye kadar 7 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 43 olduğunu söyledi.
Sierra Leone'de sokağı çıkma yasağı ilan edildi
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede 2 Kovid-19 vakası görülmesinin ardından, yarından geçerli olmak üzere 3 günlük sokağı çıkma yasağı ilan etti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 7 bin 28 Kovid-19 vakası görülürken, 284 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA