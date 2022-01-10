Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayıları son 5 gündür düşüyor
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Kovid-19'un Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük vaka ve vefat sayıları 5 Ocak'tan beri azalıyor.
Kovid-19'un Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük vaka ve vefat sayıları 5 Ocak'tan beri azalıyor.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Güney Afrika'da son 24 saatte 2 bin 409 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Güney Afrika'da 5 Ocak'ta 11 bin 106 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Son 5 günde vaka sayılarında düzenli düşüş görüldü.
Öte yandan aynı tarih aralığında Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı da düzenli olarak azaldı.
Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 nedeniyle 5 Ocak'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 555 olarak kayıtlara geçmişti.
AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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