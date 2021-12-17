Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı

Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 7 günde kaydedilen vaka sayılarının rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 7 günde kaydedilen vaka sayılarının rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, salgının 4'üncü dalgasında bulunan ülkede son 7 günde kaydedilen günlük ortalama vaka sayılarının önceki dalgaların zirve noktalarını aştığını ifade etti.

Son bir haftada yeni vaka sayılarının yüzde 36,6 artış gösterdiğini vurgulayan Phaahla, hastaneye yatışlarda da yüzde 70'lik artış kaydedildiğinin altını çizdi.

Phaahla, bununla birlikte hastanelik vakalarda Kovid-19 semptomlarının hafif seyrettiğini kaydederek, "İyi haberiyileşme oranlarının yüzde 91 olması." dedi.

Delta varyantının baskın olduğu 3'üncü dalgaya kıyasla vefat oranları düşük

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 7 günde günlük ortalama 23 bin 383 vaka kaydedildi.

Güney Afrika'da Delta varyantının baskın olduğu 3. dalganın zirve noktasına ulaştığı temmuz ayının ilk haftasında günlük ortalama vaka sayısı 19 bin 885 idi.

Öte yandan, son 7 gün içerisinde vaka sayılarındaki rekor artışa rağmen, vefat sayılarının salgının önceki dalgalarına kıyasla son derece düşük kalması dikkati çekti.

Buna göre 10-16 Aralık'ta ülkede günde ortalama Kovid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Salgının 3. dalgasının zirve noktasına ulaştığı 1-7 Temmuz'da günde ortalama 342 kişi vefat etmişti.

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title