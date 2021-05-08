Güney Afrika'da Kovid-19'un Hindistan'da çıkan türüne rastlandı
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Güney Afrika'da Kovid-19'un Hindistan'da çıkan türüne rastlandı

Güney Afrika'da Kovid-19'un Hindistan'da çıkan türüne rastlandı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan bağlantılı 4 yolcuda Kovid-19'un "çift mutant varyantı" olarak tanımlanan B.1.617 türüne rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, 11 kişide de Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan türünün tespit edildiği kaydedildi.

Afrika'da Kovid-19 vakalarına en sık rastlanan ülke Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 592 bin 626'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 49 bin 941'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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