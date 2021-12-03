Güney Afrika'da Kovid-19'un 4'üncü dalgası başladı - Haberler
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Güney Afrika'da Kovid-19'un 4'üncü dalgası başladı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da Kovid-19'un 4'üncü dalgası başladı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının 4'üncü dalgasının başladığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının 4'üncü dalgasının başladığı bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, son günlerde vaka sayılarında hızlı yükseliş kaydedilen Güney Afrika'nın, 3 Aralık itibarıyla salgının 4'üncü dalgasında olduğunu açıkladı.

Phaahla, ülkenin 9 eyaletinden 7'sinde tespit edilen Omicron varyantıyla mücadelenin, kısıtlamalara gidilmeden de yönetilebilir durumda olduğuna vurgu yaptı.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) yetkilisi Michelle Groome'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde günlük vaka sayılarında "muazzam bir artış" yaşandığı kaydedildi.

Groome, Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğuna dair ön bulgulara rastlanmakla birlikte varyantın henüz çok yeni olduğunu ve kesin bir sonuca varmak için en az 2-3 hafta zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Güney Afrika'da salgının merkez üssü Gauteng eyaleti

Güney Afrika'da kaydedilen günlük vakaların yüzde 70'inden fazlasının, ülkenin en büyük kenti Johannesburg ve başkent Pretorya'nın bulunduğu Gauteng eyaletinde tespit edildiği görüldü.

Gauteng Sağlık Departmanı Yetkilisi Ntsakisi Maluleke ise eyalette hafta başında yüzde 19 seviyesindeki test pozitiflik oranının bugün itibarıyla yüzde 34'e yükseldiğini aktardı.

NICD verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 11 bin 535 Kovid-19 vakasından 8 bin 258'i bu eyalette kaydedildi.

Bugün kaydedilen vakalarla ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 988 bin 132'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 89 bin 843 oldu.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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