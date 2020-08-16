Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika'da, virüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler gevşetildi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika'da, virüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler gevşetildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19'a karşı getirilen yasakların pazartesi gününden itibaren ikinci aşamayı geçeceğini duyurdu.

Ramaphosa, ülkede Kovid-19 nedeniyle alkol ve sigara satışına konulan yasaklarının kaldırıldığını belirtti.

Ülkede vilayetler arası seyahat yasağının da kaldırıldığını aktaran Ramaphosa, "Kovid-19 ile mücadelemizde olumlu sonuç alıyoruz. Kovid-19 yeni tedbirleri kapsamında restoranlar ve barlar yeniden açılacak. Toplu etkinliklere 50 kişiyi geçmemesi kaydıyla izin verilecek. Gece sokağa çıkma yasağı devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, ülkenin hava, kara ve deniz sınırlarının ise kapalı kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Güney Afrika'da şimdiye kadar 583 bin 653 Kovid-19 vakası görüldü, 11 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA