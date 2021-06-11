Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgası başladı
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Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgası başladı

Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgası başladı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, "teknik olarak" salgının üçüncü dalgasında olduğu bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, "teknik olarak" salgının üçüncü dalgasında olduğu bildirildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, son bir haftada kaydedilen günlük ortalama 5 bin 959 vakanın, Bakanlar Danışma Komitesinin (MAC) tanımladığı yeni dalga eşiğini aştığı belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika bugün teknik olarak salgının üçüncü dalgasına girdi." ifadesi kullanıldı.

Artan vaka sayıları nedeniyle 31 Mayıs'ta salgın tedbirlerinin seviyesinin yükseltildiği Güney Afrika'da, son 24 saatte 9 bin 149 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 722 bin 86'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 100 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 410'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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